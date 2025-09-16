Литовские ультраправые пока не определились с новыми кандидатурами министров

Ультраправая литовская партия "Заря Немана" во вторник так и не представила новых кандидатов на должности глав министерств окружающей среды и энергетики.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Несмотря на анонс о том, что "Заря Немана" представит новые кандидатуры двух своих министров во вторник, к вечеру этого не произошло.

"Мы сегодня ничего не решили. Мы обменивались мнениями, дискутировали... и сейчас продолжаем. Возможно, какие-то решения будут завтра", – сказал лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис.

Ранее после общения с представителями политсилы премьер Инга Ругинене сказала о договоренности, что "Заря Немана" назовет имя своих новых кандидатов в правительство в течение дня, и Жемайтайтис сначала подтвердил это. Одновременно он сказал, что "имеет время до 23 сентября", когда Сейм должен утвердить программу нового правительства.

Напомним, литовский президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Немана" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене. Первого номинировали на министра энергетики, второго – на министра по вопросам окружающей среды.

Лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис после этого заявил о фактическом распаде коалиции.

Ругинене прокомментировала, что не видит оснований для таких заявлений Жемайтайтиса, и призвала его предложить других кандидатов.

Однако во вторник уже и в рядах социал-демократов допустили провал формирования правительства и досрочные парламентские выборы.