Правительство Литвы одобрило изменения для более быстрой нейтрализации вражеских дронов

В среду правительство Литвы одобрило проект изменений в законы об авиации и вооруженных силах, направленных на то, чтобы позволить военным быстрее и проще нейтрализовывать дроны, угрожающие воздушному пространству страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Кабинет министров поддержал поправки, подготовленные Министерством обороны, которые позволят министру обороны или уполномоченному им лицу отдавать приказ о применении военной силы против БПЛА в определенных зонах, если дроны нарушают правила полетов.

Шаг был сделан после ряда инцидентов с дронами и отражает, как отметило министерство, все большую необходимость создать более быстрые и эффективные условия для применения военной силы против угроз национальной и общественной безопасности.

По действующим правилам, военную силу можно применять только против летательных аппаратов, которые использовались как оружие внутри зон с запретом на полеты. Предложенные изменения должны упростить процесс создания зон с запретом на полеты, чтобы решения принимались не за несколько дней, а за считанные минуты.

Согласно проекту, провайдеры аэронавигационных услуг будут обязаны обеспечить передачу информации об активации конкретных зон как можно быстрее – не позднее чем за 10 минут до того, как зона станет активной – всем воздушным судам в зоне их ответственности. Любое воздушное судно, получившее сообщение об активации зоны с запретом на полеты, будет обязано немедленно ее покинуть.

В зонах, объявленных согласно предложению, гражданским самолетам будет запрещено осуществлять полеты без специального разрешения, сообщили чиновники.

Министр транспорта и коммуникаций Евгений Сабутис отметил, что новая концепция "запретных зон" должна предоставить властям инструмент для быстрого принятия оперативных решений в случаях, когда обнаружены беспилотники с неопределенными намерениями и траекториями.

Министерство обороны подчеркнуло, что даже в случае создания правовой базы для применения военной силы против дронов, она не будет применяться рутинно. Она будет использоваться "только там, где есть абсолютная военная необходимость, с принятием всех возможных мер для предотвращения серьезного ущерба людям или имуществу", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы дронов.

По данным FT, после вторжений российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО ЕС спешит потратить миллиарды на создание "стены дронов" из технологий, которые хорошо показали себя в Украине.