Премьер Литвы допустила, что страной будет руководить правительство меньшинства
Назначенный премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что сейчас все больше обсуждается сценарий появления в стране правительства меньшинства.
Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит Delfi.
Ругинене отметила, что перспектива прихода к власти правительства меньшинства ее не пугает.
"Сценарий правительства меньшинства не вызывает у меня беспокойства, потому что, согласно положениям программы, я действительно вижу, что возможна консолидация сил ... по различным вопросам с различными партиями", – добавила она.
В то же время Ругинене подчеркнула, что "всегда лучше иметь за собой крепкое большинство".
"Очень надеюсь, что нынешние партнеры это понимают и поймут", – сказала она.
На прошлой неделе литовский президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуры двух министров от партии "Зари Немана".
В партии после этого решили провести заседание во вторник, чтобы выбрать новые кандидатуры, но Науседа сказал, что отклонит и их.
После этого лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил о фактическом распаде коалиции.
Также партии в Литве не исключают возможности досрочных парламентских выборов.