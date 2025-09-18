Премьер Литвы допустила, что страной будет руководить правительство меньшинства

Назначенный премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что сейчас все больше обсуждается сценарий появления в стране правительства меньшинства.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит Delfi.

Ругинене отметила, что перспектива прихода к власти правительства меньшинства ее не пугает.

"Сценарий правительства меньшинства не вызывает у меня беспокойства, потому что, согласно положениям программы, я действительно вижу, что возможна консолидация сил ... по различным вопросам с различными партиями", – добавила она.

В то же время Ругинене подчеркнула, что "всегда лучше иметь за собой крепкое большинство".

"Очень надеюсь, что нынешние партнеры это понимают и поймут", – сказала она.

На прошлой неделе литовский президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуры двух министров от партии "Зари Немана".

В партии после этого решили провести заседание во вторник, чтобы выбрать новые кандидатуры, но Науседа сказал, что отклонит и их.

После этого лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил о фактическом распаде коалиции.

Также партии в Литве не исключают возможности досрочных парламентских выборов.