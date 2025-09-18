Адвокат Плахотнюка божиться, що олігарх-утікач досі хоче екстрадиції до Молдови

Адвокат молдовського олігарха-утікача Влада Плахотнюка Лучіан Рогак сказав, що його клієнт не змінив бажання повернутись до Молдови шляхом екстрадиції на тлі повідомлень ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Коментар Рогака зʼявився після того, як Греція, де затримали Плахотнюка, призупинила процедуру його екстрадиції, яка мала відбутись 25 вересня.

ЗМІ писали, що олігарх-утікач нібито виступив проти екстрадиції до Молдови, хоча раніше дав на неї згоду.

"Ця інформація не відповідає дійсності. У цьому сенсі були ухвалені судові рішення місцевими та грецькими судами", – сказав його адвокат.

Він додав, що подасть клопотання до влади в Афінах, щоб дізнатись про причини призупинення екстрадиції.

"На сьогодні ані Влад Плахотнюк, ні його захисники в Греції не були поінформовані грецькою владою про рішення про призупинення (екстрадиції. – Ред.)", – розповів Рогак журналістам.

За даними агентства Reuters, екстрадиція олігарха-втікача Влада Плахотнюка з Греції до Молдови була відкладена через розслідування в Румунії.

Нагадаємо, Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

Журналісти дізналися, що Плахотнюк донедавна кілька разів їздив у Росію на переговори під вигаданим ім’ям.