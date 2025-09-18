Адвокат Плахотнюка клянется, что беглый олигарх по-прежнему хочет экстрадиции в Молдову

Адвокат молдавского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка Лучиан Рогак сказал, что его клиент не изменил желания вернуться в Молдову путем экстрадиции на фоне сообщений СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

Комментарий Рогака появился после того, как Греция, где задержали Плахотнюка, приостановила процедуру его экстрадиции, которая должна была состояться 25 сентября.

СМИ писали, что олигарх-беглец якобы выступил против экстрадиции в Молдову, хотя ранее дал на нее согласие.

"Эта информация не соответствует действительности. В этом смысле были приняты судебные решения местными и греческими судами", – сказал его адвокат.

Он добавил, что подаст ходатайство к властям в Афинах, чтобы узнать о причинах приостановки экстрадиции.

"На сегодняшний день ни Влад Плахотнюк, ни его защитники в Греции не были проинформированы греческими властями о решении о приостановке (экстрадиции. – Ред.)", – рассказал Рогак журналистам.

По данным агентства Reuters, экстрадиция беглого олигарха Влада Плахотнюка из Греции в Молдову была отложена из-за расследования в Румынии.

Напомним, Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Журналисты узнали, что Плахотнюк до недавнего времени несколько раз ездил в Россию на переговоры под вымышленным именем.