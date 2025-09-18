Cтармер поруч з Трампом закликав посилювати тиск на Путіна для наближення миру

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер переконаний, що очільник Кремля зараз не налаштований на реальні мирні переговори і змінити це можна лише посиленням тиску на Росію.

Його слова наводять CBS та CNN, пише "Європейська правда".

Стармер зазначив, що вони з Трампом обговорили, "як далі розбудовувати нашу оборону, підтримувати Україну та посилювати тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на сталу мирну угоду".

Британський прем’єр наголосив, що Росія останнім часом лише посилює ескалацію.

"Останнім часом Путін показав своє справжнє обличчя – відбувся наймасштабніший обстріл за час вторгнення, ще більше кровопролиття, ще більше смертей невинних людей. Сталися безпрецедентні порушення повітряного простору НАТО. Це не схоже на дії того, хто прагне миру", – наголосив Стармер.

"Ми маємо застосувати додатковий тиск на Путіна. І лише тоді, коли президент (Трамп) тиснув на Путіна, він демонстрував хоч якусь схильність (до перемовин – Ред.). Тож ми маємо наростити цей тиск", – додав прем’єр Британії.

Дональд Трамп на брифінгу заявив, що Путін "підвів його" у питанні припинення війни.

Також він дав зрозуміти, що вважає фактор нафтових доходів Росії одним з ключових у тому, чи зможе вона далі вести війну, і тому очікує від країн Європи відмови від російських енергоресурсів.

Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.