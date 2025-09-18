Стармер рядом с Трампом призвал усилить давление на Путина для приближения мира

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер убежден, что глава Кремля сейчас не настроен на реальные мирные переговоры и изменить это можно только усилением давления на Россию.

Его слова приводят CBS и CNN, пишет "Европейская правда".

Стармер отметил, что они с Трампом обсудили, "как дальше развивать нашу оборону, поддерживать Украину и усиливать давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на устойчивое мирное соглашение".

Британский премьер подчеркнул, что Россия в последнее время только усиливает эскалацию.

"В последнее время Путин показал свое истинное лицо – произошел самый масштабный обстрел за время вторжения, еще больше кровопролития, еще больше смертей невинных людей. Произошли беспрецедентные нарушения воздушного пространства НАТО. Это не похоже на действия того, кто стремится к миру", – подчеркнул Стармер.

"Мы должны применить дополнительное давление на Путина. И только тогда, когда президент (Трамп) давил на Путина, он демонстрировал хоть какую-то склонность (к переговорам – Ред.). Поэтому мы должны усилить это давление", – добавил премьер Великобритании.

Дональд Трамп на брифинге заявил, что Путин "подвел его" в вопросе прекращения войны.

Также он дал понять, что считает фактор нефтяных доходов России одним из ключевых в том, сможет ли она дальше вести войну, и поэтому ожидает от стран Европы отказа от российских энергоресурсов.

В последнее время из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.