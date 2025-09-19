Мін'юст Молдови вимагає обмежити діяльність партії соратниці Шора

Молдовське Міністерство юстиції подало в п'ятницю, 19 вересня, в Апеляційну палату позов проти партії "Серце Молдови", вимагаючи обмежити її діяльність на 12 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New TV.

Позов було подано після повідомлення Центральної виборчої комісії про можливі порушення у фінансуванні діяльності партії.

Мін’юст Молдови просить суд задовольнити позов, обмежити діяльність партії на термін 12 місяців і застосувати обмежувальний захід у вигляді призупинення діяльності на час розгляду справи до винесення рішення по суті.

Як відомо, політсилу "Серце Молдови" очолює колишня лідерка автономного регіону Гагаузія Ірина Влах. Партія піде на вибори у складі проросійського блоку, сформованого довкола експрезидента Ігоря Додона.

28 серпня стало відомо, що Канада запровадила персональні санкції проти 16 громадян Молдови, які входять до проросійських партій або так чи інакше пов'язані з Іланом Шором. Серед них – Ірина Влах, лідер партії "Шанс" Олексій Лунгу, ексдепутати Ірина Лозован та Олександр Нестеровський, які втекли від правосуддя, та інші.

Це було перше офіційне визнання західним урядом повʼязаності колишньої башканки Гагаузії Ірини Влах із олігархом-утікачем Іланом Шором, до проросійського блоку якого вона долучилась у липні.

Крім того, 16 вересня Литва оголосила про заборону на в’їзд Ірині Влах.