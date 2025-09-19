Минюст Молдовы требует ограничить деятельность партии соратницы Шора

Молдавское Министерство юстиции подало в пятницу, 19 сентября, в Апелляционную палату иск против партии "Сердце Молдовы", требуя ограничить ее деятельность на 12 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New TV.

Иск был подан после сообщения Центральной избирательной комиссии о возможных нарушениях в финансировании деятельности партии.

Минюст Молдовы просит суд удовлетворить иск, ограничить деятельность партии на срок 12 месяцев и применить ограничительную меру в виде приостановления деятельности на время рассмотрения дела до вынесения решения по существу.

Как известно, политсилу "Сердце Молдовы" возглавляет бывший лидер автономного региона Гагаузия Ирина Влах. Партия пойдет на выборы в составе пророссийского блока, сформированного вокруг экс-президента Игоря Додона.

28 августа стало известно, что Канада ввела персональные санкции против 16 граждан Молдовы, которые входят в пророссийские партии или так или иначе связаны с Иланом Шором. Среди них – Ирина Влах, лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу, экс-депутаты Ирина Лозован и Александр Нестеровский, которые сбежали от правосудия, и другие.

Это было первое официальное признание западным правительством связанности бывшей башканки Гагаузии Ирины Влах с беглым олигархом Иланом Шором, к пророссийскому блоку которого она присоединилась в июле.

Кроме того, 16 сентября Литва объявила о запрете на въезд Ирине Влах.