Зʼявився доказ, що Додік таки передав повноваження президента Республіки Сербської

Обовʼязки президента Республіки Сербської замість Мілорада Додіка, якого позбавили мандата за рішенням суду, схоже, став виконувати його віцепрезидент Давор Праньїч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У пʼятницю в офіційному віснику Республіки Сербської був опублікований указ про внесення змін до закону про поліцію за підписом Праньїча.

Закони в РС набувають чинності після підписання указу про них президентом суб'єкта та опублікування у віснику. Таким чином, Праньїч не міг би поставити підпис, якби не виконував обовʼязків президента РС.

Останній раз подібний випадок трапився наприкінці 2024 року, коли Додік – на той час ще чинний президент Республіки Сербської – тимчасово передав свої повановаження Праньїчу через операцію.

Невідомо, коли Додік офіційно передав свої повноваження Праньїчу тепер. Він був зобовʼязаний це зробити вже після того, як його позбавили мандата, але на практиці він казав, що не визнає цього рішення.

Зазначимо, Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив дострокові вибори президента Республіки Сербської на 23 листопада.

Це сталось після того, як Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської через визнання винним у неповазі до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

