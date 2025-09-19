Появилось доказательство, что Додик все-таки передал полномочия президента РС

Обязанности президента Республики Сербской вместо Милорада Додика, лишенного мандата по решению суда, похоже, стал исполнять его вице-президент Давор Праньич.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В пятницу в официальном вестнике Республики Сербской был опубликован указ о внесении изменений в закон о полиции за подписью Праньича.

Законы в РС вступают в силу после подписания указа о них президентом субъекта и публикации в вестнике. Таким образом, Праньич не мог бы поставить подпись, если бы не исполнял обязанности президента РС.

Последний раз подобный случай произошел в конце 2024 года, когда Додик – на тот момент еще действующий президент Республики Сербской – временно передал свои полномочия Праньичу из-за операции.

Неизвестно, когда Додик официально передал свои полномочия Праньичу сейчас. Он был обязан сделать это уже после того, как его лишили мандата, но на практике он говорил, что не признает это решение.

Отметим, Центрвыборгком Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября.

Это произошло после того, как Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской из-за признания виновным в неуважении к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Читайте также: Неустранимый Додик: удастся ли лишить власти главного сепаратиста Балкан.