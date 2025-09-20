Укр Рус Eng

Макрон доручив посилити реагування на антисемітські витівки

Новини — Субота, 20 вересня 2025, 17:57 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що доручив посилити реагування на антисемітські інциденти в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму X.

Макрон написав, що розуміє страх і тривогу, яку можуть відчувати євреї у Франції у зв’язку з періодичними антисемітськими інцидентами, та що на зустрічі з єврейською громадою його просили, щоб держава подбала про їхній захист та невідворотність відповідальності за антисемітські вчинки. 

"Я доручив міністру юстиції віддати розпорядження прокурорам, щоб покращити реагування правосуддя на антисемітизм і його форми. Два слова порядку – абсолютна пильність і негайна реакція, щоб знаходити і суворо карати виконавців антисемітських вчинків", – написав Емманюель Макрон. 

Франція: свинячі голови до мечетей підкинули іноземці, які втекли з країни

У Франції відчутно зросла кількість випадків прояву антисемітизму, після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальшої відповіді Ізраїлю військовою операцією у секторі Гази.

Серед останнього, у місті Ліон меморіал Голокосту сплюндрували написом "Свободу Газі". У травні низку об’єктів єврейської громади у Парижі облили фарбою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вересні під час відкриття відреставрованої синагоги "оголосив війну" антисемітизму. 

