Макрон доручив посилити реагування на антисемітські витівки

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що доручив посилити реагування на антисемітські інциденти в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму X.

Макрон написав, що розуміє страх і тривогу, яку можуть відчувати євреї у Франції у зв’язку з періодичними антисемітськими інцидентами, та що на зустрічі з єврейською громадою його просили, щоб держава подбала про їхній захист та невідворотність відповідальності за антисемітські вчинки.

Je sais l’inquiétude des Français juifs.



Angoisse, solitude, peur : cette semaine encore, ils m’ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre. Ils m’ont dit aussi leur exigence de justice et de protection.



J’ai demandé au Garde des Sceaux… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2025

"Я доручив міністру юстиції віддати розпорядження прокурорам, щоб покращити реагування правосуддя на антисемітизм і його форми. Два слова порядку – абсолютна пильність і негайна реакція, щоб знаходити і суворо карати виконавців антисемітських вчинків", – написав Емманюель Макрон.

У Франції відчутно зросла кількість випадків прояву антисемітизму, після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальшої відповіді Ізраїлю військовою операцією у секторі Гази.

Серед останнього, у місті Ліон меморіал Голокосту сплюндрували написом "Свободу Газі". У травні низку об’єктів єврейської громади у Парижі облили фарбою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вересні під час відкриття відреставрованої синагоги "оголосив війну" антисемітизму.