Макрон доручив посилити реагування на антисемітські витівки
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що доручив посилити реагування на антисемітські інциденти в країні.
Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму X.
Макрон написав, що розуміє страх і тривогу, яку можуть відчувати євреї у Франції у зв’язку з періодичними антисемітськими інцидентами, та що на зустрічі з єврейською громадою його просили, щоб держава подбала про їхній захист та невідворотність відповідальності за антисемітські вчинки.
Je sais l’inquiétude des Français juifs.
Angoisse, solitude, peur : cette semaine encore, ils m’ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre. Ils m’ont dit aussi leur exigence de justice et de protection.
J’ai demandé au Garde des Sceaux…– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2025
"Я доручив міністру юстиції віддати розпорядження прокурорам, щоб покращити реагування правосуддя на антисемітизм і його форми. Два слова порядку – абсолютна пильність і негайна реакція, щоб знаходити і суворо карати виконавців антисемітських вчинків", – написав Емманюель Макрон.
У Франції відчутно зросла кількість випадків прояву антисемітизму, після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальшої відповіді Ізраїлю військовою операцією у секторі Гази.
Серед останнього, у місті Ліон меморіал Голокосту сплюндрували написом "Свободу Газі". У травні низку об’єктів єврейської громади у Парижі облили фарбою.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вересні під час відкриття відреставрованої синагоги "оголосив війну" антисемітизму.