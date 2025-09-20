Макрон поручил усилить реагирование на антисемитские выходки

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поручил усилить реагирование на антисемитские инциденты в стране.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем X.

Макрон написал, что понимает страх и тревогу, которые могут испытывать евреи во Франции в связи с периодическими антисемитскими инцидентами, и что на встрече с еврейской общиной его просили, чтобы государство позаботилось об их защите и неотвратимости ответственности за антисемитские поступки.

Je sais l’inquiétude des Français juifs.



Angoisse, solitude, peur : cette semaine encore, ils m’ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre. Ils m’ont dit aussi leur exigence de justice et de protection.



J’ai demandé au Garde des Sceaux… – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2025

"Я поручил министру юстиции отдать распоряжение прокурорам, чтобы улучшить реагирование правосудия на антисемитизм и его новые формы. Два слова порядка – абсолютная бдительность и немедленная реакция, чтобы находить и строго наказывать исполнителей антисемитских действий", – написал Эмманюэль Макрон.

Во Франции ощутимо возросло количество случаев проявления антисемитизма после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующего ответа Израиля военной операцией в секторе Газа.

Среди последних, в городе Лион мемориал Холокоста изуродовали надписью "Свободу Газе". В мае ряд объектов еврейской общины в Париже облили краской.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в сентябре во время открытия отреставрированной синагоги "объявил войну" антисемитизму.