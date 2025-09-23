У Молдові – рейди у межах розслідування відмивання грошей напередодні виборів

Антикорупційне агентство Молдови у вівторок, 23 вересня, провело ряд рейсів, а також затримало одну людину, у зв'язку з потенційним фінансуванням політичної партії, яка може фінансуватися Росією через криптовалюту.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

У вівторок, 23 вересня, країною пройшли понад 30 рейдів, під час яких було затримано одну людину на 72 години.

Національний антикорупційний центр та прокурори муніципалітету Балті заявили, що справа стосується відмивання грошей та виборчої корупції.

Слідчі заявили, що вони переслідували членів та прихильників політичної партії, яких підозрювали у реалізації "злочинного плану" напередодні виборів, які пройдуть у неділю, 28 вересня.

Правоохоронці стверджують, що зібрані докази свідчать про те, що незаконні кошти "походили з Російської Федерації, від членів злочинного угруповання" і були переказані через криптовалютні рахунки.

"Вони були розшаровані та ліквідовані через незаконних постачальників послуг обміну криптовалюти, а потім конвертовані в готівку та розподілені кур'єрами між кінцевими одержувачами", – заявили вони.

Антикорупційні органи заявили, що вилучили 800 тисяч леїв ($50 тисяч) готівкою в різних валютах, вилучили бухгалтерські документи та електронні носії інформації, а також виявили перекази готівки на загальну суму приблизно 9 млн леїв ($540 тисяч), здійснені за допомогою криптовалют.

Напередодні у Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним зверненням, заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу країни.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.