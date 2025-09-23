В Молдове – рейды в рамках расследования отмывания денег накануне выборов

Антикоррупционное агентство Молдовы во вторник, 23 сентября, провело ряд рейдов, а также задержало одного человека в связи с потенциальным финансированием политической партии, которая может финансироваться Россией через криптовалюту.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Во вторник, 23 сентября, по стране прошло более 30 рейдов, в ходе которых был задержан один человек на 72 часа.

Национальный антикоррупционный центр и прокуроры муниципалитета Балти заявили, что дело касается отмывания денег и избирательной коррупции.

Следователи заявили, что они преследовали членов и сторонников политической партии, которых подозревали в реализации "преступного плана" накануне выборов, которые пройдут в воскресенье, 28 сентября.

Правоохранители утверждают, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что незаконные средства "происходили из Российской Федерации, от членов преступной группировки" и были переведены через криптовалютные счета.

"Они были расслоены и ликвидированы через незаконных поставщиков услуг обмена криптовалюты, а затем конвертированы в наличные и распределены курьерами между конечными получателями", – заявили они.

Антикоррупционные органы заявили, что изъяли 800 тысяч леев ($50 тысяч) наличными в различных валютах, изъяли бухгалтерские документы и электронные носители информации, а также обнаружили переводы наличных на общую сумму около 9 млн леев ($540 тысяч), осуществленные с помощью криптовалют.

Накануне в Молдове задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков на парламентских выборах 28 сентября.

Ранее агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовали расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

Президент Молдовы Мая Санду выступила с экстренным обращением, заявив о угрозе независимости и европейскому курсу страны.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.