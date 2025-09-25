Оппозиция Литвы критикует нового министра культуры: у нас клоун на посту

Лидер литовских консерваторов, экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас раскритиковал назначение Игнатаса Адомавичюса из партии "Звезда Ниману" на должность министра культуры, а также заявил, что литовские министерства "превращаются в цирк".

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Кащюнас заявил, что министерства превращаются "в цирк", а программа правительства – "в набор лозунгов".

По его словам, после падения правительства Гинтаутаса Палуцкаса он хотел, чтобы новый кабинет был сформирован с уверенностью, установив новую, более высокую планку.

"Но весь процесс формирования правительства показал, что мы все еще находимся на дне", – заявил Кащюнас.

Он критически высказался о назначенном министре культуры Адомавичюсе.

"Этот человек не может быть министром культуры. Я думаю, что дни клоунады прошли, мы не можем превращать министерства в цирк. А пока мы видим, что к нам приходит цирковой артист. Это большая проблема. Мы получили клоуна на посту министра, что, несомненно, плохо. Это, бесспорно, будет иметь долгосрочные последствия", – добавил он.

Обратим внимание, что в этот же день в Вильнюсе у президентского дворца проходит протест представителей культурного сообщества против назначения Адомавичюса на пост министра культуры.

Также напомним, что Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Ниману" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене. Первого номинировали на министра энергетики, второго – на министра по вопросам окружающей среды.

Лидер "Зоря Ниману" Ремигиюс Жемайтайтис после этого заявил о фактическом распаде коалиции.

Премьер-министр Литвы Ругинене прокомментировала, что не видит оснований для таких заявлений Жемайтайтиса, и призвала его предложить других кандидатов.

Однако позже уже и в рядах социал-демократов допустили провал формирования правительства и досрочные парламентские выборы.

