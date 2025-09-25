Данія розгляне закупівлю дронів-перехоплювачів після інцидентів з невідомими БпЛА

Данія розгляне придбання дронів-перехоплювачів для ефективної нейтралізації безпілотників після другого за цей тиждень інциденту, коли апарати невідомого походження кружляють поблизу данських аеропортів та баз ВПС.

Як повідомляє TV2, пише "Європейська правда", про це на терміновому брифінгу заявив міністр юстиції Данії Петер Хуммельгор.

Міністр зазначив, що Данія подбає про додаткові спроможності, які дозволять краще нейтралізувати дрони.

Він описав їх як нові й швидші безпілотники, які будуть спроможні слідувати, та, за потреби, нейтралізувати небажані апарати.

Міністр продовжив, що ближчим часом уряд внесе законодавство, яке надасть власникам чи адміністраторам інфраструктури ширші можливості для збиття безпілотників.

"Ми маємо визнати, що часи, коли будь-хто міг вільно піднімати у повітря над Данією великі безпілотники, завершилися", – додав Хуммельгор.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен зазначив, що у п’ятницю зберуть спеціальне засідання, щоб обговорити, як посилити готовність Данії до протидії недружнім безпілотникам.

"Важливо наголосити, що це "перегони озброєння". Технології постійно еволюціонують. Ми ніколи не будемо "там, де потрібно" – потрібно буде постійно адаптуватися", – зазначив міністр.

Перед цим посадовці заявили, що вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.

У Норвегії після того повідомили про затримання туриста з Азії, який літав дроном над історичним центром Осло. Втім, незрозуміло, чи саме його апарат був єдиною причиною зупинки роботи аеропорту.