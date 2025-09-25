Дания рассмотрит закупку дронов-перехватчиков после инцидентов с неизвестными БПЛА

Дания рассмотрит приобретение дронов-перехватчиков для эффективной нейтрализации беспилотников после второго за эту неделю инцидента, когда аппараты неизвестного происхождения кружат вблизи датских аэропортов и баз ВВС.

Как сообщает TV2, пишет "Европейская правда", об этом на экстренном брифинге заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор.

Министр отметил, что Дания позаботится о дополнительных возможностях, которые позволят лучше нейтрализовать дроны.

Он описал их как новые и более быстрые беспилотники, которые будут способны следовать за нежелательными аппаратами и, при необходимости, нейтрализовать их.

Министр продолжил, что в ближайшее время правительство внесет законодательство, которое предоставит владельцам или администраторам инфраструктуры более широкие возможности для сбивания беспилотников.

"Мы должны признать, что времена, когда любой мог свободно поднимать в воздух над Данией большие беспилотники, закончились", – добавил Хуммельгор.

Министр обороны Троельс Лунд Поульсен отметил, что в пятницу соберут специальное заседание, чтобы обсудить, как усилить готовность Дании к противодействию недружественным беспилотникам.

"Важно подчеркнуть, что это "гонка вооружений". Технологии постоянно эволюционируют. Мы никогда не будем "там, где нужно" – нужно постоянно адаптироваться", – отметил министр.

Перед этим чиновники заявили, что считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.

В Норвегии после этого сообщили о задержании туриста из Азии, который летал дроном над историческим центром Осло. Впрочем, непонятно, был ли именно его аппарат единственной причиной остановки работы аэропорта.