Берлінський аеропорт п'ятий день бореться із наслідками кібератаки

Берлінський аеропорт (BER) досі перебуває в "аварійному режимі" на п’ятий день після масштабної кібератаки.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За словами представника аеропорту, BER все ще перебуває в "аварійному режимі" через кілька днів після кібератаки на ІТ-систему. Паралізована система обробки пасажирів і багажу все ще не працює.

Він зазначив, що у четвер, 25 вересня, знову було зафіксовано низку затримок. Наразі скасовано три вильоти. У середу було скасовано 12 вильотів.

Пожежники та персонал наземних служб продовжують допомагати з сортуванням багажу.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня. Вранці 22 вересня в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на цей день.

Хто міг стояти за кібератакою, наразі не повідомляють.

Того ж дня, коли аеропорти отримали проблеми через кібератаку, в аеропорту Дубліна проводили евакуацію через, схоже, фальшиве "замінування".

Пізніше агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) заявило, що перебої в роботі аеропортів, які вплинули на автоматизовані системи реєстрації в останні дні, були спричинені атакою з використанням шкідливого ПЗ-вимагача.