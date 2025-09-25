Берлинский аэропорт пятый день борется с последствиями кибератаки
Берлинский аэропорт (BER) по-прежнему находится в "аварийном режиме" на пятый день после масштабной кибератаки.
Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".
По словам представителя аэропорта, BER все еще находится в "аварийном режиме" через несколько дней после кибератаки на ИТ-систему. Парализованная система обработки пассажиров и багажа все еще не работает.
Он отметил, что в четверг, 25 сентября, снова был зафиксирован ряд задержек. На данный момент отменены три вылета. В среду было отменено 12 вылетов.
Пожарные и персонал наземных служб продолжают помогать с сортировкой багажа.
Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября. Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.
Кто мог стоять за кибератакой, пока не сообщается.
В тот же день, когда аэропорты получили проблемы из-за кибератаки, в аэропорту Дублина проводили эвакуацию из-за, похоже, ложного "заминирования".
Позже агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.