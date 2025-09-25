В уряді Данії пояснили, чому не збивали невідомі БпЛА, що кружляли біля аеропорту і баз ВПС

В уряді Данії пояснили, що не стали збивати невідомі безпілотники, зафіксовані ввечері у четвер в кількох місцях, через невиправдано великі ризики для звичайних людей.

Як повідомляє TV2, про це посадовці сказали на екстреній пресконференції щодо інциденту, пише "Європейська правда".

Від ЗМІ пролунали запитання, чому невідомі БпЛА не стали збивати. Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен почав з того, що рішення про це ухвалює командувач збройних сил.

"Не думаю, що будь-хто у наших органах боїться збивати дрони. Але річ у тому, що було темно, і потрібно розуміти, де цей безпілотник впаде і якими будуть наслідки. Якщо нейтралізація відбудеться з помилками – у нас буде дуже гучна дискусія про те, хто відповідальний за те, що дрон впав на будинок", – пояснив Поульсен.

Командувач данської армії, генерал Міхаель Хюльгор теж наголосив, що не вийде "просто стріляти у повітря, бо все вистріляне вгору має десь впасти на землю".

"Не дуже є сенс збивати безпілотники, коли їх стільки, як ми бачили цього разу. Важливіше зібрати дані, і ми далі знайдемо осіб, які за цим стоять", – сказав він.

Також посадовці схиляються до думки, що безпілотники підняли у повітря десь неподалік.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.