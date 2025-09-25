В правительстве Дании объяснили, почему не сбивали неизвестные БПЛА

В правительстве Дании объяснили, что не стали сбивать неизвестные беспилотники, зафиксированные вечером в четверг в нескольких местах, из-за неоправданно больших рисков для обычных людей.

Как сообщает TV2, об этом чиновники сказали на экстренной пресс-конференции по поводу инцидента, пишет "Европейская правда".

От СМИ прозвучали вопросы, почему неизвестные БПЛА не стали сбивать. Министр обороны Троельс Лунд Поульсен начал с того, что решение об этом принимает командующий вооруженными силами.

"Не думаю, что кто-то в наших органах боится сбивать дроны. Но дело в том, что было темно, и нужно понимать, где этот беспилотник упадет и какими будут последствия. Если нейтрализация произойдет с ошибками – у нас будет очень громкая дискуссия о том, кто ответственен за то, что дрон упал на дом", – пояснил Поульсен.

Командующий датской армией, генерал Михаэль Хюльгор тоже подчеркнул, что не получится "просто стрелять в воздух, потому что все, что выстрелено вверх, должно где-то упасть на землю".

"Не очень есть смысл сбивать беспилотники, когда их так много, как мы видели в этот раз. Важнее собрать данные, и мы дальше найдем лиц, которые за этим стоят", – сказал он.

Также чиновники склоняются к мнению, что беспилотники поднимали в воздух где-то неподалеку.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредерриксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.