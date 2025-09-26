ЗМІ: Мін’юст США вимагає від прокурорів швидких звинувачень для ексрадника Трампа Болтона

У Міністерстві юстиції США нібито вимагають прокурорів забезпечити якнайшвидше оголошення звинувачень колишньому раднику з нацбезпеки Трампа Джону Болтону, який зараз є його гострим критиком.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Двоє співрозмовників повідомили агентству, що високопосадовці у Міністерстві юстиції вимагають від прокурорів швидких звинувачень проти Джона Болтона, який обіймав посаду радника з нацбезпеки за першої каденції Трампа, а зараз є критиком політики президента.

Від них вимагають спробувати завершити роботу і винести справу на розгляд вже наступного тижня.

Водночас прокурори не хочуть поспішати та наполягають, що питання потребує додаткових розслідувань.

У серпні співробітники ФБР приходили з обшуком у домівку Болтона в Меріленді та його офіс у Вашингтоні, шукаючи докази можливих порушень – утримання чи вилучення засекреченої інформації без відповідних для цього дозволів.

Згідно з розсекреченими судовими документами, агенти знайшли у Болтона папери з відмітками "конфіденційно", у тому числі щодо зброї масового знищення, місії США в ООН, матеріали щодо стратегічних комунікацій уряду США. Адвокат Болтона тоді коментував, що папери, які могли виявити у Болтона – переважно 20-річної давності або давніші, та що Болтон нічого не порушив.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив розслідування щодо колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, але заперечує, що воно є помстою за його критику на адресу Дональда Трампа.

Ще під час першого терміну Трампа з Болтоном спробували судитися за твердження у його книзі "Кімната, де це сталося", теж зі звинуваченнями, що він розкрив там засекречену інформацію. Проте суддя відхилив спроби заблокувати видання книги.

Також стало відомо, що після відповідних закликів Трампа висунули звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Це сталося за лічені дні до завершення терміну давності.

Читайте також Курс на залякування: як Дональд Трамп атакує демократію у Сполучених Штатах