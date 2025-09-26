СМИ: Минюст США требует от прокуроров быстрых обвинений для экс-советника Трампа Болтона

В Министерстве юстиции США якобы требуют от прокуроров обеспечить скорейшее объявление обвинений бывшему советнику по нацбезопасности Трампа Джону Болтону, который сейчас является его острым критиком.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Двое собеседников сообщили агентству, что высокопоставленные чиновники в Министерстве юстиции требуют от прокуроров быстрых обвинений против Джона Болтона, который занимал пост советника по нацбезопасности при первой каденции Трампа, а сейчас является критиком политики президента.

От них требуют попытаться завершить работу и вынести дело на рассмотрение уже на следующей неделе.

В то же время прокуроры не хотят торопиться и настаивают, что вопрос требует дополнительных расследований.

В августе сотрудники ФБР приходили с обыском в дом Болтона в Мэриленде и его офис в Вашингтоне, ища доказательства возможных нарушений – хранения или изъятия засекреченной информации без соответствующих для этого разрешений.

Согласно рассекреченным судебным документам, агенты нашли у Болтона бумаги с пометками "конфиденциально", в том числе касающиеся оружия массового уничтожения, миссии США в ООН, материалы о стратегических коммуникациях правительства США. Адвокат Болтона тогда комментировал, что бумаги, которые могли обнаружить у Болтона, – преимущественно 20-летней давности или более старые, и что Болтон ничего не нарушил.

Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, но отрицает, что оно является местью за его критику в адрес Дональда Трампа.

Еще во время первого срока Трампа с Болтоном попытались судиться за утверждения в его книге "Комната, где это произошло", также с обвинениями, что он раскрыл там засекреченную информацию. Однако судья отклонил попытки заблокировать издание книги.

Также стало известно, что после соответствующих призывов Трампа выдвинули обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Это произошло за считанные дни до истечения срока давности.

