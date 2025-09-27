Недалеко от базы ВМС Швеции заметили неизвестные дроны

В ночь на пятницу над шведским архипелагом Карлскруна заметили неизвестные дроны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Полицию вызвали на место происшествия, и полицейские сами могли видеть подозрительный дрон.

"Это более крупный тип (дронов), похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции. – Ред.)", – сказал Маттиас Лундгрен, дежурный руководитель досудебного расследования.

В четверг вечером несколько жителей двух местных населенных пунктов сообщили о подозрительном дроне.

"Пока непонятно, что это за объект, но мы составили заявление о нарушении закона об авиации", – прокомментировал Маттиас Лундгрен из полиции в Карлскруне.

По данным координационного центра полиции, речь идет о двух дронах, которые несколько свидетелей видели с красными и зелеными огнями. Ни один объект не удалось изъять, и в деле нет подозреваемых. Но полиция видит четкую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.

Отметим, вечером 22 сентября аэропорту Копенгагена пришлось прекратить работу из-за присутствия рядом крупных дронов.

В тот же день из-за присутствия БПЛА закрыли и аэропорт норвежской столицы Осло, что также создало проблемы для многих рейсов.

Вечером 24 сентября неизвестные беспилотники зафиксировали возле аэропорта Ольборга в Дании, рядом с которым расположена база ВВС – основное место размещения транспортников C-130 Hercules и CL-604 Challenger.

Район, где были замечены дроны, расположен в нескольких километрах от военно-морской базы в Карлскруне. ВМС не имеют сведений об этом инциденте.

Читайте также: Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО