Захаровій бачаться "плани Києва" розв’язати "Геранями" війну між Росією і НАТО

Речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що Україна нібито готує операцію під чужим прапором у Румунії та Польщі з використанням відремонтованих російських дронів.

Про це вона написала у Telegram-каналі у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Захарова послалась на інформацію нібито угорських ЗМІ, кажучи, що Володимир Зеленський "планує" здійснити диверсії в Румунії та Польщі, щоб звинуватити в них Росію. Причина цих дій, як вона стверджує – на полі бою "ЗСУ зазнають нищівної поразки".

За словами Захарової, "плани" полягають у тому, щоб відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БПЛА, оснастити їх бойовим елементом та направити БПЛА під виглядом російських дронів на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії.

При цьому Захарова стверджує, що одночасно "плани" включають дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити в усьому Москву.

Результатом цих "планів" у підсумку, за словами представниці російського міністерства, має стати розв’язання збройного конфлікту між Російською Федерацією і НАТО.

"З метою здійснення цієї провокації 16 вересня на Яворівський полігон Західної України… вже завезені російські БПЛА "Герань". Їх раніше відремонтували у Львові на заводі "ЛОРТА"", – написала Захарова.

"Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни", – додала вона.

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи заяву Володимира Зеленського про дрони, сказав, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Глава МЗС України Андрій Сибіга у відповідь написав, що "ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду".

Угорське Міністерство оборони стверджує, що не причетне до запусків дронів у бік України.