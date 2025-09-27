Захаровой видятся "планы Киева" развязать "Геранями" войну между Россией и НАТО

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждает, что Украина якобы готовит операцию под чужим флагом в Румынии и Польше с использованием отремонтированных российских дронов.

Об этом она написала в Telegram-канале в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Захарова сослалась на информацию якобы венгерских СМИ, говоря, что Владимир Зеленский "планирует" осуществить диверсии в Румынии и Польше, чтобы обвинить в них Россию. Причина этих действий, как она утверждает, – на поле боя "ВСУ терпят сокрушительное поражение".

По словам Захаровой, "планы" заключаются в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым элементом и направить БПЛА под видом российских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

При этом Захарова утверждает, что одновременно "планы" включают дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву.

Результатом этих "планов" в итоге, по словам представительницы российского министерства, должно стать разрешение вооруженного конфликта между Российской Федерацией и НАТО.

"С целью осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины... уже завезены российские БПЛА „Герань". Их ранее отремонтировали во Львове на заводе "ЛОРТА"", – написала Захарова.

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны", – добавила она.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление Владимира Зеленского о дронах, сказал, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ написал, что "мы начинаем видеть много вещей, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства".

Венгерское Министерство обороны утверждает, что не причастно к запускам дронов в сторону Украины.