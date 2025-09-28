Выборы в Молдове: полиция сообщает о "минировании" районов вдоль Приднестровья

Полиция Молдовы получила сообщение о якобы минировании нескольких районов в Зоне безопасности, расположенной на административной границе с непризнанным Приднестровьем, в день парламентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-секретарь полиции Молдовы Диана Фетко сказала в комментарии NewsMaker.

Фетко подтвердила, что правоохранители получили сообщение о минировании моста Каменка-Сенетеука, через который жители левого берега Днестра отправлялись для голосования на выборах в парламент Молдовы.

"У нас есть несколько таких случаев (сообщений о минировании. – Ред.) одновременно, в том числе и там. Оперативные группы работают на месте, согласно протоколам", – добавила пресс-секретарь.

Среди прочего, СМИ сообщили о "минировании" избирательного участка в Каушанах и Резине – оба открылись для голосования жителей Приднестровья. Еще одно сообщение о минировании на участке в Гура Быкулуй оказалось ложным, там голосование возобновили.

Отметим, что ЦИК Молдовы за два дня до парламентских выборов приняла решение о переносе на десятки километров 5 избирательных участков, предназначенных для избирателей из Приднестровья.

Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.

Перед этим стало известно о ряде кампаний вмешательства в выборы, организованных Россией.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.