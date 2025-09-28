В Молдове посчитали 80% голосов, партия Санду лидирует с огромным отрывом

После подсчета протоколов голосования с более 80% избирательных участков на парламентских выборах Молдовы уверенно лидирует партия PAS, ориентирующаяся на президента Майю Санду.

Об этом сообщает Европейская правда.

По данным электронного подсчета ЦИК, партия "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) пока получает 44,6% голосов избирателей, и этот показатель постоянно растет, поскольку продолжается подсчет голосов диаспоры, где Санду и ее партия имеют убедительную поддержку.

На втором месте – пророссийский "Патриотический блок" экс-президента Игоря Додона, который получает 27,8% голосов. Блок "Альтернатива" во главе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, который потенциально может создать союз с Додоном, занял третью строчку, сейчас он имеет 8,7% голосов.

Еще одна партия, которая потенциально может войти в союз с ними – это прорумынская партия "Демократия дома", руководитель которой Василе Костюк известен своими связями с российской ФСБ. Она сейчас получает почти 6% и занимает пятую строчку по результатам выборов.

Впрочем, три эти партии вместе набирают меньше чем PAS.

Зато партнером PAS в парламенте потенциально может стать партия Ренато Усатого "Наша партия", которая может финишировать четвертой и сейчас имеет 6,5% голосов.

Как сообщалось, на выборах в Молдове пророссийские регионы дали более низкую явку, что позволило партии власти получить больше.

Между тем полиция этой страны сообщила о задержании приднестровцев, готовивших беспорядки сразу после выборов.

О партийном раскладе в Молдове читайте в статье "Додон и ультраправые на службе Кремля".