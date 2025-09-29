В Польше задержали экс-министра юстиции для допроса в комиссии Сейма

В польском аэропорту Фредерика Шопена в понедельник полицейские задержали бывшего министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зебро, чтобы доставить его на допрос комиссии Сейма по скандалу с программным обеспечением Pegasus.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

На понедельник в 10:30 был запланирован допрос Зебро, экс-министра юстиции от ныне оппозиционной партии "Право и справедливость", перед следственной комиссией Сейма по делу Pegasus.

Утром 29 сентября сотрудники полиции пришли под дом Зебро в Ерузале, недалеко от Варшавы, около 6 часов утра и несколько раз звонили в дверь, но никакой реакции на это не было.

Сам Зебро публично анонсировал, что в 7:50 только вылетит из Брюсселя и прибудет в Варшаву в 10 утра.

В конце концов около 10:30 его самолет приземлился в Варшаве – в аэропорту его уже ждали полицейские, которые вывели его из самолета.

Это была девятая попытка доставить Зебро на допрос комиссии, которую он считает незаконной.

"Члены следственной комиссии по делу Pegasus имеют запланированное время до полуночи, столько они будут ждать допроса бывшего министра юстиции Збигнева Зебро", – сказал в понедельник заместитель председателя комиссии, лидер левых Томаш Трела.

Ранее в сентябре суд в Варшаве постановил в принудительном порядке обеспечить присутствие Зебро на заседании следственной комиссии Сейма по скандалу с программным обеспечением Pegasus для дачи показаний.

Сейм дал согласие на задержание Зебро и его принудительную доставку в Сейм еще в июле. Процедуру запустили после того, как Зебро восьмой раз подряд проигнорировал приглашение на заседание. Отметим, в феврале экс-чиновника почти удалось доставить на заседание спецкомиссии по Pegasus в принудительном порядке, но получилось так, что заседание закрыли до того, как правоохранители привезли туда задержанного Зебро.

Учитывая обстоятельства того дня, в марте суд отклонил ходатайство следственной комиссии об аресте Зебро для принудительной явки на следующее заседание.

Стоит отметить, дело Pegasus – громкий скандал, в рамках которого действующая власть расследует незаконное использование шпионского программного обеспечения во времена правления партии "Права и справедливость", которая отрицает, что ПО использовалось против политических оппонентов.