Орбан: не имеет значения, перелетели ли венгерские дроны, Украина не суверенна

Новости — Понедельник, 29 сентября 2025, 16:13 — Олег Павлюк

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преуменьшил значение инцидента с нарушением воздушного пространства Украины венгерскими дронами, сказав, что наша страна "не является независимой и суверенной".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu, об этом Орбан сказал в подкасте Harcosok órája.

Орбан сказал, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а ее президенту Владимиру Зеленскому нужно больше беспокоиться о ситуации на востоке.

"Сейчас не имеет значения, два, три или четыре венгерских дрона перелетели (границу. – Ред.). Допустим, что они залетели на несколько метров, и что тогда? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной", – сказал венгерский премьер.

Орбан, которого поймали на шпионаже, говорит, что испытывает харасмент от Зеленского

По словам Орбана, "если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может обанкротиться".

Венгерский премьер также риторически спросил, за чем Россия могла бы шпионить с помощью венгерских дронов на Закарпатье, если линия фронта пролегает на востоке Украины.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика, на что в МИД Венгрии сказали, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

В субботу глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика, и опубликовал изображение с его маршрутом "для слепых венгерских чиновников".

Венгерский министр иностранных дел отреагировал утверждением, что это фейк и Украина так "дискредитирует себя".

