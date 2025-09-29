Орбан: не имеет значения, перелетели ли венгерские дроны, Украина не суверенна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преуменьшил значение инцидента с нарушением воздушного пространства Украины венгерскими дронами, сказав, что наша страна "не является независимой и суверенной".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu, об этом Орбан сказал в подкасте Harcosok órája.

Орбан сказал, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а ее президенту Владимиру Зеленскому нужно больше беспокоиться о ситуации на востоке.

"Сейчас не имеет значения, два, три или четыре венгерских дрона перелетели (границу. – Ред.). Допустим, что они залетели на несколько метров, и что тогда? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной", – сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, "если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может обанкротиться".

Венгерский премьер также риторически спросил, за чем Россия могла бы шпионить с помощью венгерских дронов на Закарпатье, если линия фронта пролегает на востоке Украины.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика, на что в МИД Венгрии сказали, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

В субботу глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика, и опубликовал изображение с его маршрутом "для слепых венгерских чиновников".

Венгерский министр иностранных дел отреагировал утверждением, что это фейк и Украина так "дискредитирует себя".