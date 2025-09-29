Сибига выразил сожаление, что Орбан до сих пор под влиянием роспропаганды

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не является суверенной и поэтому не имеет значения, залетали ли на ее территорию венгерские беспилотники.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сибига увидел "хорошую новость" в том, что Орбан, по его мнению, признал нарушение беспилотниками из Венгрии воздушного пространства Украины.

"Петере Сийярто, как там ваш твит о „фейке"? К сожалению, устарел?" – добавил он.

В то же время глава МИД назвал "плохой новостью" то, что премьер-министр Венгрии "остается под влиянием российской пропаганды".

"Ожидаем услышать его мнение о государственном суверенитете и независимости, когда он освободится от зависимости от российских энергоносителей, как неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", – написал Сибига.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика, на что в МИД Венгрии сказали, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

В субботу глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика, и опубликовал изображение с его маршрутом "для слепых венгерских чиновников".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преуменьшил значение инцидента с нарушением воздушного пространства Украины венгерскими дронами, сказав, что наша страна "не является независимой и суверенной".