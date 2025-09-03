У Данії пояснили, чому Грузію не запросили на засідання міністрів держав-кандидатів у ЄС

Оскільки Грузія ще у 2024 році заявила про призупинення процесу вступу до ЄС, то запрошувати її на зустріч міністрів ЄС з представниками держав-кандидатів у Копенгагені 1-2 вересня не було сенсу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в Міністерстві закордонних справ Данії, яка зараз головує у Європейському Союзі.

Данія не бачила сенсу у запрошенні Грузії на спільний захід міністрів з європейських справ ЄС з країнами-кандидатами.

"28 листопада 2024 року уряд Грузії заявив, що вирішив призупинити процес інтеграції країни до ЄС до 2028 року. У цьому контексті Данське головування вважає, що не має сенсу запрошувати Грузію на міністерські зустрічі як країну-кандидата до ЄС", – пояснили кореспондентці "ЄвроПравди" у МЗС Данії.

Данське головування уточнило, що "процес вступу Грузії до ЄС де-факто призупинений з моменту зустрічі глав держав і урядів ЄС у червні 2024 року через дії грузинського уряду, які, на жаль, призвели до серйозних відступів від демократії у країні".

Як повідомляла "Європейська правда" Грузію не запросили на зустріч міністрів ЄС з країнами-кандидатами на членство, що відбулася 2 вересня у Копенгагені.

Ще 14 липня ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Також почати процес виключення Грузії з Ради Європи може Парламентська асамблея Ради Європи.