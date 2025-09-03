В Дании объяснили, почему Грузию не пригласили на заседание министров стран-кандидатов в ЕС

Поскольку Грузия еще в 2024 году заявила о приостановлении процесса вступления в ЕС, то приглашать ее на встречу министров ЕС с представителями государств-кандидатов в Копенгагене 1-2 сентября не было смысла.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Министерстве иностранных дел Дании, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе.

Дания не видела смысла в приглашении Грузии на совместное мероприятие министров по европейским делам ЕС со странами-кандидатами.

"28 ноября 2024 года правительство Грузии заявило, что решило приостановить процесс интеграции страны в ЕС до 2028 года. В этом контексте Датское председательство считает, что не имеет смысла приглашать Грузию на министерские встречи как страну-кандидата в ЕС", – пояснили корреспонденту "ЕвроПравды" в МИД Дании.

Датское председательство уточнило, что "процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен с момента встречи глав государств и правительств ЕС в июне 2024 года из-за действий грузинского правительства, которые, к сожалению, привели к серьезным отступлениям от демократии в стране".

Как сообщала "Европейская правда" Грузию не пригласили на встречу министров ЕС со странами-кандидатами на членство, которая состоялась 2 сентября в Копенгагене.

Еще 14 июля ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.