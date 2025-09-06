У польському МЗС закликали громадян негайно залишити Білорусь

У Міністерстві закордонних справ Польщі рекомендували всім громадянам Польщі покинути Білорусь і не подорожувати туди.

Про це на брифінгу заявив речник зовнішньополітичного відомства країни Павел Вронський, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Вронський заявив, що МЗС країни рекомендує громадянам Польщі покинути Білорусь "доступними комерційними та приватними засобами" і настійно не радить подорожувати до Білорусі.

"Це не демократична країна, і вона не є дружньою до Польщі. Я хотів би, щоб ці попередження були сприйняті дуже серйозно", – заявив він.

Він також прокоментував ситуацію із затриманням католицького монаха – поляка, якого влада Білорусі затримала і звинуватила в нібито шпигунстві за російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025".

Вронський наголосив, що Варшава буде підтримувати затриманого в Білорусі громадянина Польщі.

"Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі", – додав він.

Нагадаємо, на державному телеканалі Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання польського громадянина Гжегожа Гавела з Кракова, його звинуватили у зборі інформації про навчання "Запад-2025".

Портал "Зеркало" зі свого боку з’ясував, що Гжегож Гавел є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

У Польщі назвали провокацією демонстративне затримання у Білорусі католицького монаха – громадянина Польщі за звинуваченнями у шпигунстві.

Того ж дня до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанну.