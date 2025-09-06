В польском МИД призвали граждан немедленно покинуть Беларусь

В Министерстве иностранных дел Польши рекомендовали всем гражданам Польши покинуть Беларусь и не путешествовать туда.

Об этом на брифинге заявил спикер внешнеполитического ведомства страны Павел Вронский, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вронский заявил, что МИД страны рекомендует гражданам Польши покинуть Беларусь "доступными коммерческими и частными средствами" и настоятельно не советует путешествовать в Беларусь.

"Это не демократическая страна, и она не является дружественной к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты очень серьезно", – заявил он.

Он также прокомментировал ситуацию с задержанием католического монаха-поляка, которого власти Беларуси задержали и обвинили в якобы шпионаже за российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

Вронский подчеркнул, что Варшава будет поддерживать задержанного в Беларуси гражданина Польши.

"Мы исходим из того, что одной из целей этого мероприятия, которое является очевидной провокацией, является дестабилизация ситуации как в Польше, так и укрепление своего имиджа в Украине. Мы не хотим участвовать в таком театре", – добавил он.

Напомним, на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях "Запад-2025".

Портал "Зеркало" со своей стороны выяснил, что Гжегож Гавел является глубоко религиозным католиком, защищал диссертацию на эту тему и принадлежит к ордену кармелитов.

В Польше назвали провокацией демонстративное задержание в Беларуси католического монаха – гражданина Польши по обвинениям в шпионаже.

В тот же день в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну.