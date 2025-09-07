Премьер Италии: Россия больше заинтересована в усилении атак, чем в переговорах

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила после очередной ночной массированной атаки РФ, что Россия демонстрирует отсутствие готовности к поиску путей завершения войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении Мелони, обнародованном правительством Италии, пишет "Европейская правда".

"Россия, кажется, больше заинтересована в усилении жестокости своих атак против Украины, чем в переговорах о прекращении военных действий", – говорится в заявлении итальянского премьера после того, как в ночь на 7 сентября Россия использовала рекордное количество ракет и дронов для массированной атаки на украинские города.

Мелони добавила, что Италия, вместе с западными партнерами, будет продолжать поддерживать украинский народ и делать все от нее зависящее, чтобы справедливый и длительный мир возобладал над агрессией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность промедлений и попыток умиротворения Кремля.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее опубликовала видео с поврежденным российским обстрелом зданием Кабмина и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.