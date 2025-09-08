У Латвії затримали естонця, який перевозив нелегалів на Porsche з весільним декором

У Латвії в Краславському краї затримали громадянина Естонії, який перевозив нелегалів в автомобілі Porsche Cayenne, що був прикрашений весільними стрічками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

На автодорозі V626 прикордонники помітили білий автомобіль Porsche Cayenne, водій якого проігнорував вимогу зупинитися і спробував втекти.

Крім того, був виявлений автомобіль Volkswagen Touareg, водій якого також намагався втекти від прикордонників. Обидві машини були прикрашені червоними стрічками і весільним декором.

В результаті пошукових заходів прикордонники виявили 14 осіб азійського походження без дійсних проїзних документів і дійсних віз та дозволів на проживання. В ході опитування осіб було встановлено, що за ними приїхав якийсь чоловік.

Через деякий час прикордонники в Робежнекській волості на полі виявили покинутий автомобіль Porsche Cayenne, а в Дагдській волості – покинутий на узбіччі автомобіль Volkswagen Touareg.

В ході пошукових заходів прикордонники в Краславському краї затримали громадянина Естонії, який керував Porsche Cayenne. Проти нього розпочато кримінальний процес.

Також громадянин Естонії притягнутий до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадової особи.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно заявили, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю знову посилюється. У зв’язку з цією проблемою поїздку на кордон включили до програми візиту у Польщу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У Латвії прогнозують, що ситуація може залишатися напруженою ще тривалий час, незалежно від погоди.