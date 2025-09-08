В Латвии задержали эстонца, перевозившего нелегалов на Porsche со свадебным декором

В Латвии в Краславском крае задержали гражданина Эстонии, который перевозил нелегалов в автомобиле Porsche Cayenne, украшенном свадебными лентами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

На автодороге V626 пограничники заметили белый автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Кроме того, был обнаружен автомобиль Volkswagen Touareg, водитель которого также пытался скрыться от пограничников. Обе машины были украшены красными лентами и свадебным декором.

В результате поисковых мероприятий пограничники обнаружили 14 человек азиатского происхождения без действительных проездных документов и действительных виз и разрешений на проживание. В ходе опроса лиц было установлено, что за ними приехал какой-то человек.

Через некоторое время пограничники в Робежнекской волости на поле обнаружили брошенный автомобиль Porsche Cayenne, а в Дагдской волости – брошенный на обочине автомобиль Volkswagen Touareg.

В ходе поисковых мероприятий пограничники в Краславском крае задержали гражданина Эстонии, который управлял Porsche Cayenne. Против него начат уголовный процесс.

Также гражданин Эстонии привлечен к административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица.

Напомним, в Польше недавно заявили, что миграционное давление на границе с Беларусью снова усиливается. В связи с этой проблемой поездку на границу включили в программу визита в Польшу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В Латвии прогнозируют, что ситуация может оставаться напряженной еще долгое время, независимо от погоды.