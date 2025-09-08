СМИ: Украина предупреждала польских пограничников о появлении дрона
По неофициальной информации, украинские власти предупредили Пограничную службу Польши о беспилотнике, который нарушил польское воздушное пространство.
Об этом стало известно журналисту Polsat News, передает "Европейская правда".
Как сообщил репортер Polsat News Михал Стела, беспилотник, найденный в воскресенье вечером в селе Полатичи, был обнаружен и отслеживался военными системами перед пересечением границы.
Окружная прокуратура в Люблине раскрыла детали вечернего инцидента на пресс-конференции в понедельник.
"Беспилотник упал в 300 метрах от пограничного перехода, он, вероятно, был не нес оружие и имел надписи кириллицей", – сообщила Агнешка Кенпка, пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры.
Стоит отметить, что в субботу в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства также разбился неопознанный объект. Вероятно, это был беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.
Также напомним, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.
Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем