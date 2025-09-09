Мер Лісабона закликають піти у відставку через смертельну аварію фунікулера

Політичні опоненти мера Лісабона Карлуша Моедаша закликають його скласти повноваження після загибелі 16 людей унаслідок аварії фунікулера "Глорія" минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Опоненти Моедаша нагадують його слова під час передвиборчої кампанії 2021 року, коли той балотувався на посаду мера Лісабона.

Моедаш критикував тодішнього міського голову португальської столиці Фернандо Медіну після того, як його адміністрація визнала, що надала Москві інформацію про трьох російських дисидентів, які проживали в Лісабоні.

Лідер ультраправої партії Chega Андре Вентура сказав, що Моедаш повинен узяти на себе відповідальність за аварію фунікулера.

"Що Моедаш 2021 року сказав би Моедасш 2025 року? Серйозні політики не ховаються в часи кризи і не ухиляються від відповідальності: вони беруть її на себе", – сказав Вентура.

Аналогічна критика в бік мера Лісабона пролунала і з боку генерального секретаря Португальської комуністичної партії Паула Раймундо та лідера парламентської фракції Соціалістичної партії Еуріку Брільянте Діаш.

У коментарі Politico сам Моедаш сказав, що катастрофу з фунікулером не можна порівнювати зі скандалом, в який був втягнутий його попередник. За його словами, аварія "не була пов'язана з рішенням мера".

Критика в бік Моедаша лунає в політично чутливий момент: менш як за місяць у Лісабоні відбудуться місцеві вибори.

Нагадаємо, вагон фунікулера "Глорія", який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів 3 вересня.

Внаслідок аварії загинули 16 людей: троє британців, двоє південнокорейців, двоє канадців, одна француженка, одна швейцарка, один американець і один українець.

У першому звіті про розслідування смертельної аварії фунікулера зазначено, що кабель, який з'єднував два вагони, фактично обірвався.