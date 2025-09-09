Мэра Лиссабона призывают уйти в отставку из-за смертельной аварии фуникулера

Политические оппоненты мэра Лиссабона Карлуша Моэдаша призывают его сложить полномочия после гибели 16 человек в результате аварии фуникулера "Глория" на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Оппоненты Моэдаша напоминают его слова во время предвыборной кампании 2021 года, когда тот баллотировался на пост мэра Лиссабона.

Моэдаш критиковал тогдашнего городского голову португальской столицы Фернандо Медину после того, как его администрация признала, что предоставила Москве информацию о трех российских диссидентах, проживавших в Лиссабоне.

Лидер ультраправой партии Chega Андре Вентура сказал, что Моэдаш должен взять на себя ответственность за аварию фуникулера.

"Что Моэдаш 2021 года сказал бы Моэдаш 2025 года? Серьезные политики не прячутся во времена кризиса и не уклоняются от ответственности: они берут ее на себя", – сказал Вентура.

Аналогичная критика в адрес мэра Лиссабона прозвучала и со стороны генерального секретаря Португальской коммунистической партии Паула Раймундо и лидера парламентской фракции Социалистической партии Эурику Брильянте Диаш.

В комментарии Politico сам Моэдаш сказал, что катастрофу с фуникулером нельзя сравнивать со скандалом, в который был втянут его предшественник. По его словам, авария "не была связана с решением мэра".

Критика в адрес Моэдаша звучит в политически чувствительный момент: менее чем через месяц в Лиссабоне состоятся местные выборы.

Напомним, вагон фуникулера "Глория", соединяющий районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов 3 сентября.

В результате аварии погибли 16 человек: трое британцев, двое южнокорейцев, двое канадцев, одна француженка, одна швейцарка, один американец и один украинец.

В первом отчете о расследовании смертельной аварии фуникулера указано, что кабель, соединявший два вагона, фактически оборвался.