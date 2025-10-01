Орбан каже, що Трамп не просив його припиняти купувати російську нафту

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав у середу, що американський президент Дональд Трамп не просив Будапешт припинити купувати нафту в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час спілкування з журналістами в середу на саміті ЄС у Копенгагені Орбан сказав, що "ніхто не просив мене" припиняти постачання нафти з Росії.

"Американський президент поважає суверенітет інших країн, він просто запитав мене, яка ситуація – це важлива різниця", – додав він.

Угорський премʼєр сказав, що, враховуючи те, що Угорщина не має виходу до моря, вона не має "іншого вибору", як продовжувати імпортувати нафту з Росії.

"Ми не можемо змінити географію, незалежно від політичних вимог", – додав Орбан.

Трамп минулого тижня повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж", та сказав, що говоритиме про це, зокрема, з прем’єром Угорщини.

Після того Трамп і Орбан провели телефонну розмову.

До й після того у Будапешті продовжують наполягати, що не можуть відмовитися від російських енергоресурсів. Зокрема, Орбан заявив, що у разі такого кроку "тисячі сімей розоряться".