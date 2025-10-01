Орбан говорит, что Трамп не просил его прекращать покупать российскую нефть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в среду, что американский президент Дональд Трамп не просил Будапешт прекратить покупать нефть у России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время общения с журналистами в среду на саммите ЕС в Копенгагене Орбан сказал, что "никто не просил меня" прекращать поставки нефти из России.

"Американский президент уважает суверенитет других стран, он просто спросил меня, какова ситуация – это важная разница", – добавил он.

Венгерский премьер сказал, что, учитывая то, что Венгрия не имеет выхода к морю, у нее нет "другого выбора", кроме как продолжать импортировать нефть из России.

"Мы не можем изменить географию, независимо от политических требований", – добавил Орбан.

Трамп на прошлой неделе повторил свои ожидания, что Европа должна как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же", и сказал, что будет говорить об этом, в частности, с премьером Венгрии.

После этого Трамп и Орбан провели телефонный разговор.

До и после того в Будапеште продолжают настаивать, что не могут отказаться от российских энергоресурсов. В частности, Орбан заявил, что в случае такого шага "тысячи семей разорятся".