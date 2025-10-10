Нідерланди закликали посилити тиск на РФ після нових ударів по енергетиці України

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел закликав посилити тиск на Росію через її нові масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це дипломат написав у п'ятницю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підкреслив, що Росія масово атакує українську енергетичну інфраструктуру на тлі зниження температури.

"Замість того, щоб серйозно ставитися до миру, Путін залишає цивільне населення в холоді та темряві. З наближенням зими ми повинні посилити тиск на Росію та збільшити підтримку України", – закликав очільник нідерландського міністерства.

Amid dropping temperatures, Russia massively targets Ukrainian energy infrastructure. Instead of getting serious about peace, Putin leaves civilians in the cold and dark. With winter around the corner, we must ramp up pressure on Russia and increase support to Ukraine. pic.twitter.com/nAWSjiQts5 – David van Weel (@ministerBZ) October 10, 2025

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, що були завдані Росією вночі 10 жовтня.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударами по енергетичних об’єктах в Україні Росія скоює воєнні злочини, які не можливо пробачити.

Посли G7 у п’ятницю провели термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектора, щоб обговорити допомогу через російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.