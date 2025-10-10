Укр Рус Eng

Нидерланды призвали усилить давление на РФ после новых ударов по энергетике Украины

Новости — Пятница, 10 октября 2025, 14:21 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел призвал усилить давление на Россию из-за ее новых массированных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом дипломат написал в пятницу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Россия массово атакует украинскую энергетическую инфраструктуру на фоне снижения температуры.

"Вместо того, чтобы серьезно относиться к миру, Путин оставляет гражданское население в холоде и темноте. С приближением зимы мы должны усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины", – призвал глава нидерландского министерства.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров к решительному ответу на российские удары по критически важной гражданской инфраструктуре, нанесенные Россией ночью 10 октября.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударами по энергетическим объектам в Украине Россия совершает военные преступления, которые невозможно простить.

Послы G7 в пятницу провели экстренную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора, чтобы обсудить помощь в связи с российскими атаками на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Нидерланды санкции
