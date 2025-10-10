Нидерланды призвали усилить давление на РФ после новых ударов по энергетике Украины

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел призвал усилить давление на Россию из-за ее новых массированных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом дипломат написал в пятницу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Россия массово атакует украинскую энергетическую инфраструктуру на фоне снижения температуры.

"Вместо того, чтобы серьезно относиться к миру, Путин оставляет гражданское население в холоде и темноте. С приближением зимы мы должны усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины", – призвал глава нидерландского министерства.

Amid dropping temperatures, Russia massively targets Ukrainian energy infrastructure. Instead of getting serious about peace, Putin leaves civilians in the cold and dark. With winter around the corner, we must ramp up pressure on Russia and increase support to Ukraine. pic.twitter.com/nAWSjiQts5 – David van Weel (@ministerBZ) October 10, 2025

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров к решительному ответу на российские удары по критически важной гражданской инфраструктуре, нанесенные Россией ночью 10 октября.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударами по энергетическим объектам в Украине Россия совершает военные преступления, которые невозможно простить.

Послы G7 в пятницу провели экстренную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора, чтобы обсудить помощь в связи с российскими атаками на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.