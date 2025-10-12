FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским НПЗ

США, по неофициальным данным, уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам.

Об этом говорится в публикации издания Financial Times в воскресенье, пишет "Европейская правда".

По словам многих украинских и американских чиновников, знакомых с этой кампанией, американские разведданные позволили украинским военным нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы вдали от линии фронта.

Ранее об этой поддержке, которая усилилась с середины лета, не сообщалось.

Изменение произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле, когда, по сообщению FT, президент США спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит оружие большой дальности.

Трамп заявил о своей поддержке стратегии, которая должна "заставить их (россиян) почувствовать боль" и вынудить Кремль к переговорам, сообщили два источника, которые были ознакомлены с разговором. Позже Белый дом заявил, что Трамп "просто задавал вопросы, а не поощрял дальнейшие убийства".

По словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, американская разведка помогает Киеву формировать планирование маршрута, высоту, время и решения по миссии, что позволяет украинским дальнобойным дронам избегать российских средств ПВО.

Трое людей, знакомых с операцией, заявили, что Вашингтон был тесно вовлечен во все этапы планирования. Чиновник США заявил, что Украина выбирала цели для ударов, а затем Вашингтон предоставлял разведывательные данные об уязвимостях этих объектов.

Но другие причастные к операциям и знакомые с ними лица заявили, что США также определили приоритетные цели для украинцев. Один из них назвал украинские дроны "инструментом" для Вашингтона, чтобы подорвать экономику России и подтолкнуть Путина к урегулированию.

Трамп открыто выражал свое разочарование Путиным с тех пор, как он расстелил красную дорожку для своего российского коллеги на саммите на Аляске, который не принес заметного прогресса. По словам источников, это также стало фактором того, что Трамп перешел на поддержку дальнобойных ударов.

Напомним, в субботу президент Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом.

По данным издания Axios, в ходе этого разговора Зеленский говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что в настоящее время продолжается подробная и активная дискуссия с США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.