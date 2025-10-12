На мирному саміті щодо Гази ЄС представить Антоніу Кошта

Президент Євроради Антоніу Кошта представлятиме Євросоюз на понеділковому мирному саміті щодо Гази, який пройде у Єгипті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Euractiv з посиланням на речника Кошти.

Прессекретар зазначив, що план миру щодо Близького Сходу "дає реальну можливість побудувати справедливий і стійкий мир, і ЄС повністю відданий підтримці цих зусиль і сприянню їх реалізації".

Саміт відбудеться в Шарм-ель-Шейху, його будуть спільно очолювати президент США Дональд Трамп і президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі.

Очікується, що в ньому візьмуть участь кілька світових лідерів.

Зокрема, відомо про участь прем’єра Британії Кіра Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона.

Саміт має на меті завершити війну в секторі Гази, він буде присвячений подальшим етапам мирного врегулювання конфлікту, що понад два роки тривав між Ізраїлем та ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп у неділю вилетить до Ізраїлю, де проведе 4 години, та Єгипту, щоб відзначити мирну угоду з припинення бойових дій в секторі Гази.