На мирном саммите по Газе ЕС представит Антониу Кошта

Президент Евросовета Антониу Кошта будет представлять Евросоюз на понедельничном мирном саммите по Газе, который пройдет в Египте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на пресс-секретаря Кошты.

Пресс-секретарь отметил, что план мира по Ближнему Востоку "дает реальную возможность построить справедливый и устойчивый мир, и ЕС полностью привержен поддержке этих усилий и содействию их реализации".

Саммит состоится в Шарм-эль-Шейху, его будут совместно возглавлять президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси.

Ожидается, что в нем примут участие несколько мировых лидеров.

В частности, известно об участии премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Саммит имеет целью завершить войну в секторе Газа, он будет посвящен дальнейшим этапам мирного урегулирования конфликта, который более двух лет продолжался между Израилем и ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вылетит в Израиль, где проведет 4 часа, и Египет, чтобы отметить мирное соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа.