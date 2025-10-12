В Кремле заявили, что тема "Томагавков" вызывает "серьезную обеспокоенность"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России вызывает особую обеспокоенность возможность поставок США дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Об этом он сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, пишет "Европейская правда".

Песков сказал, что заявлений о ракетах Tomahawk звучит много и в Кремле их "тщательно фиксируют".

"Тема "Томагавков" вызывает у нас большую обеспокоенность, и об этом уже говорил президент Путин", – сказал Песков.

Он добавил, что "это оружие особенное, оно может быть в безъядерном, может быть и в ядерном исполнении, высокая дальность оружия серьезная".

При этом Песков утверждает, что это оружие "не может изменить положение дел на фронтах".

Он сказал, что сейчас драматический момент, поскольку со всех сторон "нагнетается напряженность".

"Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию, и мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров, и из этого мы делаем вывод, что он все-таки сохраняет политическую волю. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", – заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в субботу президент Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом.

По данным издания Axios, в ходе этого разговора Зеленский говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что в настоящее время продолжается подробная и активная дискуссия с США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.